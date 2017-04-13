Тюменская полиция открыла арт-объект на Цветном бульваре

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сегодня в Тюмени у арки на Цветном бульваре появилась внушительная зеркальная конструкция. Установка двухметрового щита с надписью "Спасибо за службу" — одна из составляющих одноименного проекта, который стартовал в городе в начале марта. Новый арт-объект публике представил начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

Как пояснили организаторы, конструкция будет напоминать горожанам, что они находятся под надежной защитой.

"В зеркальной глади щита, глядя на свое отражение, за которым находится город, человек сможет задуматься о том, что обстановка в городе зависит от каждого, в том числе и от него", — рассказали они.

Также организаторы надеются, что он станет местом притяжения для любителей селфи.

Напомним, проект "Спасибо за службу", проходящий в рамках кампании "Я доверяю", продлится до 28 апреля. На сайте проекта уже появилось больше 140 благодарностей в адрес тюменских участковых, следователей и инспекторов ДПС.