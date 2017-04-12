Противники "Платона" - "теневые" дальнобойщики или наемные саботажники?

Система "Платон" действует в России уже на протяжении полутора лет, но споры относительно нее до сих пор не утихают. Смысл нововведения – взимание платы с владельцев большегрузных автомобилей в счет возмещения вреда, который они наносят покрытию дорогам общего пользования федерального значения.

Средства от "Платона" поступают в Дорожный фонд, откуда будут направляться на ремонт федеральных дорог и развитие транспортной инфраструктуры. Однако отдельные группы грузоперевозчиков в разных регионах страны периодически выступают против этой системы. Отчисления в "Платон" они называют необоснованными поборами, и не считают себя обязанными платить за ущерб, нанесенный трассам грузовиками.

Бастующие тюменские дальнобойщики, требуя отменить "Платон", предлагали компенсировать износ автодорог, повысив акциз на дизельное топливо. Кроме того, они убеждали население, что введение системы взимания платы с большегрузных автомобилей повлечет за собой удорожание товаров, перевозимых автотранспортом.

Но на митинги выходят лишь единицы. Большинство водителей спокойно воспринимают систему оплаты и считают, что протестующие перевозчики, привыкшие жить по законам теневого бизнеса, пытаются спекулировать на "горячей" теме, хотя в действительности размер тарифа не настолько значителен, чтобы существенно повлиять на цены.

Так, например, в среднем стоимость фуры в Москву и обратно стоит заказчику 140-150 тысяч рублей, в этой стоимости заложены отчисления "Платону" в размере 10 тысяч рублей. Фура везет 20 тонн, порожняком обычно не ходит и грузится попутным грузом, то есть 20 тонн помидоров, привезенных из Москвы, подорожают на 5 тысяч рублей, а 1 килограмм – на 25 копеек.

Более того, в сообществе грузоперевозчиков ходят слухи, что митинги дальнобойщиков проплачены заинтересованными лицами. Некоторые водители признаются, что им предлагали деньги за участие, но они отказались: работать надо, а не простаивать на обочине с сомнительными лозунгами.

Последняя волна протеста поднялась в конце марта, в преддверии повышения тарифа "Платона" на 25%, запланированного на 15 апреля. Группа тюменских дальнобойщиков собралась в районе аэропорта "Плеханово" и объявила бессрочную забастовку. Интересно, что в своих требованиях они перечислили отмену не только системы "Платон", но и транспортного налога, а также, в одном из пунктов, отставку правительства. Из чего можно сделать вывод, что митингующими движет не только желание защитить свои профессиональные интересы, а их протест имеет политическую подоплеку, что особенно бросается в глаза в предвыборный 2017 год.

"Скажу Вам как человек, связанный с доставкой грузов! Транспортные компании – те, которые и нанимают 80% дальнобойщиков (частных или индивидуальных предпринимателей), платят им за "Платон". Компании, которые имеют автомобили, платят и не выезжают на пикеты. И у меня вопрос: кто и зачем будоражит народ?", - написал тюменец Влад Мищенко на странице клуба экспертов Тюменской области в Фейсбуке.

"В колонне стоящих на обочинах практически нет машин из 72 региона, это передвижной майдан что ли?", - прокомментировал читатель одного из тюменских порталов.

Активное обсуждение в Интернете вызвал инцидент, произошедший в Тюмени в ночь с 8 на 9 апреля: сгорел полуприцеп одного из грузовиков, стоящих в колонне бастующих. Водители сразу высказали предположение, что кто-то пытался таким образом запугать и разогнать их. Однако в комментариях к многочисленным публикациям на эту тему превалирует мнение, что сами дальнобойщики таким образом решили привлечь к себе внимание и "раздуть" проблему:

"Либо сами к себе внимание привлекают, либо очередной весенний псих на костер посмотреть хотел... Кому это нужно - таким способом их оттуда выкуривать".

"Три недели вместо того, чтобы работать, люди не делают ничего. Но виноват в отсутствии заработка кто-то другой. Вроде Путин, но это не точно".

Пока протестующие бастуют и теряют прибыль, большая часть владельцев большегрузных автомобилей зарегистрировались в системе "Платон" и продолжают работать. К середине марта 2017 года число пользователей системы составило 81% от целевой аудитории, почти 275 тысяч перевозчиков зарегистрировали более 802 тысяч транспортных средств. Сумма перечисленных в Дорожный фонд средств превысила 21,9 миллиарда рублей.