На Цветном бульваре установят двухметровый арт-объект в честь полиции

Новый арт-объект откроют в центре Тюмени завтра. У арки на Цветном бульваре появится двухметровый зеркальный щит с надписью "Спасибо за службу". Это символ одноименного проекта, который стартовал в рамках кампании "Я доверю" в конце марта.
"Он будет напоминать горожанам, что они находятся под надежной защитой. В зеркальной глади щита, глядя на свое отражение, за которым находится город, человек сможет задуматься о том, что обстановка в городе зависит от каждого, в том числе и от него. Кроме того, это отличное место для селфи", — комментируют организаторы проекта.
В церемонии открытия будет участвовать Юрий Алтынов, начальник управления МВД России по Тюменской области.
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