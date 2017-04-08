В Тюмени пройдет выставка технологий городского благоустройства

Лучшие практики, технологии и проекты по багоустройству, внедряемые в Тюмени, будут представлены на выставке "Тюмень – наш дом", которая пройдет 12-13 мая в выставочном зале на Севастопольской, 12.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, участники выставки продемонстрируют новинки, применяемые в благоустройстве дворов и общественных территорий, уборке улиц, современные детские игровые комплексы и спортивные площадки. На несколько дней выставочный зал превратится в модель современного города.

Более 60 тюменских предприятий уже заявили о готовности принять участие в выставке. Создание такой площадки будет способствовать активному диалогу всех заинтересованных сторон, популяризации и внедрению инновационных технологий и передовых архитектурных решений, расширению деловых контактов, обмену передовым опытом.