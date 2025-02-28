Депутаты гордумы положительно оценили работу квартальных в Тюмени

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Депутаты на очередном заседании Тюменской городской думы рассмотрели вопрос о содержании имущественных комплексов и о работе квартальных.

На территории Тюмени сформировано 58 имущественных комплексов, в 2024 году на и содержание направлено 569 миллионов рублей - почти на 20% больше, чем в предыдущий год.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова напомнила, что за порядком в каждом из комплексов, соблюдением правил благоустройства следят ведущие инженеры (квартальные). Они занимаются вопросами организации, контроля и решения всех проблемных вопросов, которые относятся к имущественным комплексам, которые включают в себя проезжую часть, тротуары, озеленение, газоны, детские и спортивные площадки и многие другие элементы. Благодаря квартальным и их тесному взаимодействию с жителями города и местными компаниями, организациями, властям удается оперативно получать информацию о волнующих население вопросах и проблемах и также оперативно на нее реагировать. Этим же целям отвечает ресурс "Тюмень - наш дом". Благодаря такому взаимодействию в 2024 году обнаружены и устранены замечания по 144 открытым люкам, 102 отсутствовавшим адресным указателям, 85 провалам, ликвидировано 100 несанкционированных свалок, составлено 4 288 протоколов.

"Содержание имущественных комплексов – это вопрос, который на постоянном контроле находится у наших депутатов. В целом наблюдается позитивная динамика в этом вопросе. Нужно продолжать работу в этом направлении", -подчеркнула Светлана Иванова.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что институт квартальных в городе продолжает развиваться, причем с вовлечением в их повседневную работу цифровых технологий. "В этом году мы запускаем новый сервис, позволяющий в авторежиме фиксировать нарушение правил парковки - парковки на газонах, на тротуарах, на детских площадках, в тех местах, где фиксируются нарушения правил благоустройства. Работа в этом направлении будет продолжена, и я уверен, что эффективность от них по-настоящему оценят наши жители", - сообщил Афанасьев.