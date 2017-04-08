В здании тобольского музея Романовых сохранили старинные элементы интерьера

Во время строительно-реставрационных работ в здании Тобольска, в котором проживали члены царской семьи, были обнаружены аутентичные элементы интерьера того времени, пишет ИА "Тюменская линия".
Хорошо сохранились мраморные подоконники, деревянные двери с бронзовыми ручками, подлинные половицы, старинный паркет и другие элементы интерьера. Восстановленные находки представят гостям нового объекта музейного комплекса.
В музее царской семьи Романовых продолжаются строительно-реставрационные работы, закупаются экспонаты для экспозиционно-выставочных залов.
В состав музейного фонда вошли старинные платья конца XIX – начала XX вв., столовое серебро, старинные часы и портсигары, коллекция пасхальных яиц, текстиль и многое другое.
Интерес представляют предметы из бисера: дамские сумочки, игольница, очечница, монетница, наволочки на диванную подушку. Это подлинные предметы эпохи, рассказали сотрудники музея.
Открытие музея царской семьи Романовых в Тобольске состоится в августе 2017 года, в дни празднования юбилея города.
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