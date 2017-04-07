Участники "Медиаполигона" опубликовали первые заметки о Тюмени

"Доброе утро! Это Тюмень, это Россия, это "Медиаполигон". Мы начинаем нашу трансляцию "Тюмень-24" - с таких слов стартовал сегодняшний день для участников проекта. В течение суток, до 6:00 8 апреля, более трехсот журналистов, фотографов и видеографов будут исследовать жизнь города.

Главной темой "Медиаполигона" стал лозунг "Тюмень — лучший город Земли". Участникам предстоит проверить, как эти слова воплощаются в жизнь, узнать почему тюменцы любят свой город, рассказать об инвестпроектах в регионе, о новом образовании, о людях будущего, о культуре и о проектах благоустройства города.

Кстати, первые заметки уже опубликованы. В 7:35 о том, как просыпается Тюмень, рассказала и показала Казамкина Антонина. Появились публикации о том, как начинается день у тюменских почтовиков, работников цветочного магазина и Цветного бульвара.

Посмотреть трансляцию тюменского "Медиаполигона" можно на сайте les.media, интересные заметки также будут дублироваться на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".