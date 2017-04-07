В Тюмени наградят победителей фотоконкурса "#Вашгодкультуры2016"

В конце марта в Тюменской области прошел финальный этап фотоконкурса "#Вашгодкультуры2016", в результате которого определены победители в шести номинациях. Награждение состоится 9 апреля в 10:30 в Тюменском театре кукол.

В мероприятии примут участие творческие коллективы детских школ искусств "Гармония" и "Этюд".

Отметим, что в номинации "Семейный культпоход" победу одержал Иван Карпов, в номинации "Малыши в культуре"победителями стали Дарья Ермолаева, Эвелина Ильина, Лилия Томашова, Мирослава Хабарова.

За фото в номинации "Я и любимый актер/актриса" награда присуждена Елене Дмитришиной, в номинации "Лучшее свидание" - Анне Радченко. Среди фотографий на тему "После 50 жизнь только начинается!" лучшими стали работы Ольги Кызыловой, Веры Плющ и Нины Корякиной.

Подробная информация по телефону 8 (3452) 46-41-33.