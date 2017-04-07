Тюменский киночетверг: космос, танцы и расследование авиакатастрофы

На этой неделе кинолюбителей и тех, кто не прочь провести вечер перед экраном в кинозале, порадуют российские производители. Большой проект, основанный на известном историческом событии, и "фантастические танцы", а также драма со старым добрым Арни и немного юмора… Остается только выбрать. Поможет в этом обзор киноновинок от проекта "Афиша Тюмени".

"Время первых" – картина, над созданием которой работала команда лучших отечественных продюсеров. 1960-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все пошло не так…

Над проектом работал сотрудник РКК "Энергия" Виктор Благов, один из руководителей запуска "Восхода-2". Создателям фильма дали доступ только к дизайну космических приборов. Внутреннее устройство космической техники до сих пор засекречено.

Новинка от Андрея Волгина – "Танцы насмерть". 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку, участницу состязания, и решает любой ценой спасти её жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

Актер Иван Жвакин ранее занимался народными танцами, а Лукерья Ильяшенко (главная женская роль) – художественной гимнастикой и балетом. Также Лукерья является двукратной чемпионкой России по степу.

Эллиотт Лестер и Арнольд Шварценеггер дарят драму, основанную на реальных событиях 2002 года, – "Последствия". Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли. Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

Микс из опытных голливудских ребят "старой школы" – Майкла Кейна, Моргана Фримана и Алана Аркина. Комедия "Уйти красиво" Зака Баффа – Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.

Французско-бельгийский юмор в комедии "Возьми меня штурмом". Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?

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