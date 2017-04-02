Аэропорт "Рощино" открывает "летние" направления

15:14 02 апреля 2017
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aviado.ru
| Фото: aviado.ru

Тюменский аэропорт "Рощино" начинает формировать расписание полетов на весенне-летний период. Переход на новый сезон полностью завершится к концу апреля.

Уже сейчас в "Рощино" возобновляют летние маршруты и увеличили частоту  полетов по популярным в летний период направлениям. Тюменцы смогут чаще летать в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Сочи. Возобновляются полеты в Казань, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Самару. Возможны и другие направления по России, а также появление транзитных и чартерных рейсов. Транзиты через Новосибирск откроются в Красноярск, Омск, Пермь и Талакан.

AtlasGlobal (Турция) откроет рейсы в Анталию и Стамбул, а греческая компания Ellinair - в Салоники, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Теги: Рощино , аэропорт , полеты , рейсы , лето
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