В Новом Уренгое задерживается рейс на вылет в Тюмень

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В аэропорту Нового Уренгоя после нештатного приземления грузового самолета Ан-12 и его выката за пределы взлетно-посадочной полосы, до 7:00 27 марта отменены все рейсы на вылет и посадку.

"Задержаны рейсы на вылет в Уфу, Тюмень и Москву. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний. Аэропорт предоставил автобус для доставки пассажиров в гостиницы города. Аэропорт возобновит прием и отправку воздушных судов не ранее 7:00 завтра, 27 марта", сообщили в аэропорту Нового Уренгоя.

В онлайн-табло аэропорта Рощино на момент публикации новости эта информация не отражена: суперджет из ямальского города ждут согласно расписанию сегодня в 18:10 по местному времени.