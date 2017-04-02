Коммунальщики оперативно реагируют на обращения тюменцев в интернете

Тюменцы решают коммунальные проблемы путем обращения через портал "Тюмень – наш дом". Практически все вопросы, размещенные на портале, отрабатываются в течение восьми рабочих дней. Всего за март удалось устранить 266 проблем.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, оперативно решаются проблемы, связанные с образованием гололеда на дорогах. Например, наледь на тротуаре и в зоне пешеходного перехода в районе дома № 4 по ул. Малыгина ликвидировали в течение двух дней. Возле пр. Заречного, 12 устранили подтопление тротуара, которое произошло в результате таяния снега. А открытый люк смотрового колодца в районе дома № 89 по ул. Колхозной снабдили крышкой в течение нескольких часов.

Кроме того, прозрачность системы портала позволяет выявлять недостаточную результативность управляющих компаний. Так, к управляющим организациям ООО "УютСервисБыт", ООО "Жилфонд" и ООО "СервисУют" неоднократно применяются меры административного реагирования за нарушения, связанные с текущим содержанием жилого фонда, после чего они принимают меры и устраняют замечания жильцов.