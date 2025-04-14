Пенсионерка в Тюмени получит от управляющей компании 700 тысяч рублей за испорченную квартиру

Квартира 72-летней тюменки пострадала от затопления из-за порыва трубы на крыше в сентябре 2024 года, на неоднократные обращения в аварийно-диспетчерскую службу, заявки в обслуживающей многоквартирный дом компании не реагировали, и тогда женщина обратилась за помощью в прокуратуру Калининского административного округа Тюмени.

При проверке установлено, что управляющая компания мер к установлению причин и устранению протечек не принимала, не обеспечила защиту от увлажнения конструкций кровли, что привело к усугублению ситуации и повреждению имущества. В квартире пенсионерки следы протечки на потолке, стенах, повреждение отделки квартиры, мебели, следы плесени, стойкий запах сырости.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пенсионерки материального и морального вреда, а также штрафа в связи с не возмещением ущерба собственнику жилого помещения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с организации около 700 тыс. рублей.

Директору управляющей компании вынесли представление, по результатам которого приняты меры к устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечен мастер участка.