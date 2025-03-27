Коммунальные службы Тюменской области готовятся к сезону ремонтов

Коммунальные службы обновляют важные магистральные сети в городах Тюменской области. Строительный сезон ещё не стартовал, а работы и подготовка к плановым ремонтам уже идет полным ходом, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Тюменский водоканал реконструирует напорный канализационный коллектор в районе ул. Немцова. Старая железобетонная труба, диаметром 315 мм, потеряла свою надежность и будет заменена на новую из современных полимерных материалов. Работы проводятся без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения.

"Две трети работ на участке от ул. Циолковского до начала ул. Немцова уже выполнены. До конца апреля проложим еще 184 метра трубы. При реконструкции мы не раскапываем старый коллектор, а используем технологию горизонтально-направленного бурения, которая не требует масштабных земляных работ, отличается высокой производительностью и безопасностью", - рассказал руководитель группы производственного отдела "Росводоканал Тюмень" Виталий Мусиенко.

До 24 апреля ограничено движение автотранспорта по ул. Немцова на участке от ул. Осипенко до ул. Циолковского.

В Тобольске стартуют подготовительные работы по капитальному ремонту магистральной тепловой сети на ул. Радищева, в районе пересечения с ул. Октябрьской. Этот участок – ключевая артерия для теплоснабжения района.

СУЭНКО заменит 512 метров трубопровода диаметром 500 мм. Работы стартуют сразу после завершения отопительного сезона.

"Мы стремимся к модернизации устаревших объектов и повышению надежности наших инженерных систем. Этот ремонт – важный шаг к улучшению качества коммунальных услуг и созданию комфортной городской среды", - отметил в своём ТГ-канале глава города Пётр Вагин.

Только в прошлом году на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду в регионе было направлено порядка 4 млрд рублей. Коммунальные службы отремонтировали в населённых пунктах 93 котельные, заменили 29,2 км тепловых сетей, 40,66 км водопроводных сетей, 17,98 км канализационных сетей и 2 188,23 км электрических сетей. Это позволило снизить аварийность на сетях. Планы на сезон текущего года уточняются.