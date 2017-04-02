Тюменские семьи улучшают жилищные условия благодаря господдержке

В Тюменской области за период с 2012 по 2016 год смогли улучшить жилищные условия 22 тысячи семей, участвующих в социальных программах. В 2017 году реализация жилищных программ продолжится.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, до конца текущего года еще более двух тысяч семей станут новоселами благодаря государственной поддержке. В их числе молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны и другие льготники.

За 2016 год новые квартиры получили три тысячи семей при поддержке государства. Приоритетным направлением стало переселение граждан из аварийного жилья. Реализация программы по ликвидации аварийного жилищного фонда в регионе завершилась на 8 месяцев раньше установленного срока. В рамках нее удалось расселить более 147 тысяч кв.м. жилья, предоставив новые комфортные дома и квартиры свыше 10 тысячам тюменцев.