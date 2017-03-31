В Тобольске пройдет фестиваль научного кино "ФАНК"

Тоболяков ожидают научные кинопоказы, лекции, science slam и день детского творчества с научными лабораториями. Все это состоится в рамках фестиваля "ФАНК", который пройдет в городе с 13 по 16 апреля.

В этом году в программу фестиваля в Тобольске вошло девять фильмов. Как живется шахматным гениям в современном мире? Как эффективнее всего достичь ощущения счастья? Почему современное представление о "здоровом питании" — миф? На эти и другие вопросы можно поискать ответы в фильмах "ФАНК".

"У них есть общая черта: они не претендуют на то, чтобы сообщить истину в последней инстанции, а скорее ставят вопросы через авторское высказывание", — рассказывает программный директор фестиваля Ирина Белых.

Помимо кинопоказов, гостей ждет насыщенная программа просветительских мероприятий. Научно-популярные лекции прочитают биологи Александр Панчин и Илья Сережкин, физик Олег Фея, психолог Александр Рикель.

Программу фестиваля можно почитать на сайте. Вход на все мероприятия "ФАНК" свободный.