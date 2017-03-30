Тюменские эксперты предложили ряд мер по обеспечению безопасности детей в Интернете

Экспертная встреча на тему "Обеспечение безопасности детей и подростков в Интернете. Проблемы и пути решения" состоялась в Тюмени 29 марта по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Участники мероприятия подошли к обсуждению острых вопросов со всей серьезностью. После высказанных мнений, рассуждений и споров они выработали предложения, направленные на усиление работы по защите детей и подростков от опасностей, которые несут в себе социальные сети и Интернет.

В обсуждении приняли участие эксперты ОНФ, представители городского департамента образования, общественных советов и организаций, областной думы, правоохранительных органов.

Как отметил один из инициаторов проведения данной встречи, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, тема не нова, но по-прежнему требует актуальных предложений и решений. "Необходимость в создании комплекса мер по обеспечению безопасности детей в Интернете отметил и президент России Владимир Путин, и представители правительства страны и региона. Наша задача – сформулировать эффективные инициативы и идеи, которые впоследствии могут войти в эту программу", - подчеркнул он.

Эксперт ОНФ Артем Хасанов поделился, что его профессиональная деятельность напрямую связана с защитой информации, поэтому он с уверенностью может заявить: ограничить доступ детей к Интернету можно, но это не будет иметь должного эффекта – юные пользователи без труда найдут, как обойти запреты. Поэтому важна, в первую очередь, профилактическая работа, обучение подростков безопасному "серфингу" в Интернете и культуре общения в сети. А это напрямую связано с тем, какими знаниями в этой области обладают взрослые – их родители.

"Зачастую взрослые сами не знают элементарных правил работы в Интернете. Поэтому предлагаем создать систематизированную программу повышения интернет-грамотности родителей и распространить ее по всем школам города, области. Параллельно проводить работу с самими детьми: объяснять на примерах, к чему может привести то или иное действие, как различить опасную информацию от нейтральной. Возможно, ввести в школах специальные уроки", - прокомментировал Артем Хасанов.

Кроме того, он обозначил необходимость подключать специалистов по безопасности к обучению учителей, средний возраст которых составляет 49-53 года. Мастер-классы, практические занятия можно проводить на базе ТОГИРРО.

Еще одно из предложений – дать рекомендации департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области разработать видеоролики по этой тематике по примеру профилактических видео ГИБДД и полиции, доступно объясняя, какая ответственность может грозить, например, за необдуманный репост и т.д.

По словам начальника ПДН УМВД России по городу Тюмени Алины Князевой, уже сейчас проводится огромная работа по отслеживанию опасных сайтов, групп в социальных сетях, существенный вклад вносит Киберпатруль, но это реагирование постфактум, когда дети уже посетили ресурс, увидели информацию, оставили отклик.

"Важно научить родителей действовать правильно при возникновении опасности. Зачастую взрослые начинают судорожно распространять непроверенную информацию, при этом сами не задумываются о том, где находится и чем занят их ребенок. А в это время подростки в социальных сетях пишут страшные вещи, выкладывают суицидально настроенные картинки и развратные фотографии", - констатировала она.

Депутат Тюменской областной думы, директор сайта "Детки!" Елена Кашкарова добавила, как важно занимать ребенка другими интересными занятиями: спортом, творчеством. "Конечно, удобно, когда сын или дочь спокойно сидит на диване с планшетом, не отвлекает родителей, при этом находится вроде на виду. Но если будет другое увлекательное занятие, то уже некогда и неинтересно будет сидеть в социальных сетях 24 часа в сутки", - считает Елена Кашкарова.

С неутешительным прогнозом выступил председатель тюменской региональной общественной организации "За безопасное детство", член Общественного совета при УМВД России по Тюменской области Андрей Крамарский: современные дети уже настолько продвинуты, что взрослым уже не угнаться за ними. Поэтому родителям будет сложно справиться с этой проблемой в одиночку, ведь универсального инструмента контроля нет. Здесь необходимо подключить государственное регулирование.

Эксперт предложил на федеральном уровне выступить с инициативой ввести ответственность за распространение запрещенного контента для руководителей, собственников социальных сетей. По его мнению, это обяжет самих администраторов мониторить свои ресурсы и оперативно реагировать на различные угрозы.

Общественники обозначили еще одну проблему: в современном ритме жизни родители не так часто взаимодействуют со своими детьми, мало времени проводят вместе и могут не заметить нюансы в поведении. Поэтому важно в эту работу активнее включать классных руководителей, которые находятся в подростковой среде и иногда могут лучше психолога заметить изменения в состоянии своего ученика. При этом необходима четкая схема взаимодействия с руководством школы, родителями, представителями ПДН.

Также участники встречи обсудили возможность ограничения доступа к Интернету в школах. За пример взяли принцип кадетских классов, где мобильные телефоны забирают на время уроков. Анкетирование в тюменской школе №73 показало, что 91% родителей поддерживают подобные ограничения. Теперь необходимо провести опросы в других школах города, а затем получить заключение прокуратуры, в каком формате применимы подобные меры. Например, можно принимать решение на уровне класса, чтобы на время занятий сдавать телефоны. Или предусмотреть специальные ячейки для гаджетов, где они будут храниться от начала и до конца уроков.

"Мы видим, что работа ведется, но чтобы обезопасить детей, вовлечь в этот процесс родителей, надо работать и с родительским сообществом, и с педагогами, повышая их квалификацию, и с чиновниками, которые должны правильно реагировать на угрозы, и с общественностью, формируя культуру поведения и общения, в том числе в Интернете. Данная встреча показала, что идеи и варианты есть, теперь необходимо их проработать и запустить необходимые механизмы", - подытожил Александр Пересторонин.