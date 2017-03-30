Новые камеры на дорогах Тюмени зафиксировали 36 тысяч нарушений

Двенадцать новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в Тюмени были включены в работу с 1 марта. Чуть менее чем за месяц фоторадары зафиксировали 36 тысяч нарушений.

Самое частое нарушение - превышение скорости. Некоторые автолюбители, привыкшие систематически нарушать правила дорожного движения на определенных участках тюменских улиц, успели неоднократно попасть в объектив новых камер. Так один из автомобилистов "насобирал" в марте 13 штрафов на сумму 7 тысяч 300 рублей.

Чтобы появление неожиданных неоплаченных штрафов не стало неприятным сюрпризом, водителям рекомендуют ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.