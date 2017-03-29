Прокуратура: в Тюменской области на треть сократилось число убийств

Согласно статистике региональной прокуратуры, по итогам двух месяцев 2017 года на территории области зарегистрировано 3754 преступлений. Это на 22 % меньше, чем в январе – феврале прошлого года.

На 29% сократилось число убийств и покушений на них, на 22% —умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Краж стало меньше на треть, в том числе из квартир — на 7%, на 23% — грабежей и на 64% — разбоев.

"Снижение уровня преступности зафиксировано в областном центре, Заводоуковске, Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Бердюжском, Упоровском, Викуловском, Сладковском, Сорокинском, Армизонском, Омутинском, Юргинском, Казанском, Уватском и Тюменском районах", — отмечается на сайте ведомства.