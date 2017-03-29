Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу

Совместную работу по развитию культурного воспитания подрастающего поколения обсудили руководители Тюменского концертно-театрального объединения с представителями образовательных учреждений региона 28 марта.

В рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия учреждений культуры, входящих в состав ТКТО, с детскими садами и школами, а также состоялась презентация репертуара для детей на предстоящий сезон.

"Новогодний сезон прошел достаточно насыщенно, много детей посетило праздничные представления в наших учреждениях. Хотелось бы, чтобы детская аудитория и дальше сохраняла интерес к культурным событиям города. Поэтому для нас важно наладить обратную связь с детсадами и школами, ведь педагоги изнутри могут оценить ситуацию и донести до нас, что сегодня хотели бы видеть дети на наших сценах", — сказала генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" Юлия Шакурская.

Как отметил художественный руководитель объединения Сергей Радченко, культурное просвещение очень важно для развития разносторонней личности, поэтому так важно приобщать детей к искусству.

"Помимо спектаклей в наших учреждениях действуют интересные выставочные проекты. Например, во дворце культуры "Нефтяник" сегодня успешно проходит выставка детских работ "Азбука Тюмени. Город глазами юных художников". Также у школьников есть возможность заниматься в театральной студии, участвовать в различных творческих конкурсах", — рассказал он.

Участники встречи также обсудили некоторые проблемные вопросы, в частности касающиеся коллективной автоперевозки детей, документооборота, а также вовлечения родителей в образовательный процесс, чтобы они поддерживали интерес своих детей к культурному просвещению.

Представитель педагогического сообщества, присутствующая на мероприятии, поблагодарила руководителей концертно-театрального объединения за то, что в новогодний период они своевременно отреагировали на пожелания школ и скорректировали расписание спектаклей и мероприятий, подстроившись под образовательные учреждения.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.