Директор Тюменской филармонии рассказал, чем удивит новый сезон

27 марта в зале камерной и органной музыки состоялась пресс-конференция с участием директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова и художественного руководителя Хоровой капеллы Альберта Мишина.

Поводов для встречи с представителями средств массовой информации было два – ежегодная весенняя ярмарка абонементов, которая стартует меньше чем через две недели и назначение Альберта Мишина на пост художественного руководителя капеллы.

"В рамках ярмарки абонементов, которая пройдет с 7 по 9 апреля, в этом году мы представляем три интересных блока – это концерты в зале им. Ю. Гуляева, программы, они будут представлены в органном зале и концерты детской направленности, объединенные в раздел под названием "детский уголок"". В абонементах представлены все наши коллективы – есть циклы концертов симфонического оркестра, Хоровой капеллы, оркестра "Камерата Сибири", - рассказал директор филармонии.

В новом сезоне филармония представит абонемент из трех концертов ансамбля "Зори Тюмени". Также в концертных программах примет участие много гостей. Первый абонемент – "Музыкальный Олимп", сформирован беспрецедентно. Откроет его выступление Мюнхенского камерного оркестра. Коллектив – яркий представитель камерного жанра, они дадут концерт в Екатеринбурге, Перми и, конечно, в Тюмени.

Слушателей наверняка заинтересует совместное выступление Юрия Башмета и Константина Хабенского. Что касается симфонических программ, запланированы сольные выступления оркестра. Немаловажно, что все концерты оркестра сформированы таким образом, что произведения зачастую звучат в Тюмени впервые.

В завершении разговора о ярмарке Андрей Чувашов напомнил журналистам, что в сентябре Тюменская филармония представит фестиваль "Алябьевская музыкальная осень", а в ноябре– фестиваль "Денис Мацуев приглашает".

Вторая часть пресс-конференции была посвящена знакомству журналистов с Альбертом Мишиным. О художественном руководителе капеллы руководитель филармонии сказал:

"Зная Альберта Владимировича как неутомимого художника, который проехал всю Россию с интересными, новыми программами, могу сказать, что коллектив ждёт новый виток в творческой жизни".

Сам Альберт Мишин отмечает, что работа со смешанным хором ему интересна:

"С мужским хором мы опробовали много жанров, но мужской хор ограничен, а здесь открываются совершенно другие возможности". Что касается репертуара Хоровой капеллы, по словам художественного руководителя, в нем важное место займет духовная музыка. Наряду с ней будут исполняться сочинения, созданные в 17 веке и современные произведения,20-го века.

По традиции, цикл концертов капеллы объединен в абонемент под названием "Хоровая капелла приглашает". Он включает в себя три вечерних концерта в зале камерной и органной музыки. Так, 23 декабря состоится семейный рождественский концерт: прозвучат сочинения Баха, Генделя, Мендельсона, Свиридова, Рыбникова и популярные рождественские песни. 24 февраля 2018 года состоится ретро-концерт "Песня остается с человеком". В программе вечера – популярные песни "советского" периода. 18 апреля 2018 года мы услышим сочинения Свиридова, Смирнова, Гаврилина, Мартынова – музыкальных деятелей 20 века.

Ознакомиться с абонементами предстоящего сезона подробнее и приобрести их со скидкой от 25% можно 7,8 и 9 апреля. Тюменцев ждут в фойе первого этажа с 10:00 до 20:00.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.