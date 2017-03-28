Выплаты ко Дню Победы получат 29 тысяч тюменцев

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих, жители блокадного Ленинграда, проживающие сегодня в Тюменской области. Труженикам тыла, детям погибших участников Великой Отечественной войны, а также всем родившимся до 1932 года разово выплатят по 2 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев.

Получателями единовременной выплаты станут около 29 тысяч жителей Тюменской области. Деньги гражданам поступят в апреле-мае. При этом если человек претендует на выплату сразу по нескольким основаниям, то он получит средства только по одному из них – дающему право на получение наибольшей суммы, пояснили в пресс-службе губернатора.