В Тюмени хотят установить памятник советскому военачальнику

Памятный знак в честь Героя Советского Союза, генерала армии Вадима Матросова планируют разместить в сквере Пограничников в районе Казарово. С такой инициативой выступила общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области".

Установку памятника обсудят на заседании координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности городской администрации.

Мнения и предложения тюменцев по этому поводу принимаются по адресу: Орджоникидзе, 24, каб. 328. Ответственный: Кирилл Жученко, телефон 51-00-84, сообщается на сайте администрации Тюмени.

С 1972 по 1989 год Матросов возглавлял Пограничные войска КГБ СССР. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1982 году — за выдающиеся заслуги в деле укрепления государственной границы.