Молодой тюменец поблагодарил врача скорой за спасенную жизнь

Житель Тюмени, 27-летний Денис Степанов, в мае отметит четвертую годовщину начала своей второй жизни. Ее в 2013 году Денису, у которого в столь молодом возрасте случился инфаркт, подарил Владимир Удалов, врач общепрофильной бригады скорой помощи.

Так случилось, что найти и отблагодарить врача за спасение тюменец смог совсем недавно.

"В тот день на работе во время планерки я почувствовал себя плохо, но не придал этому значения, списав все на недосып. Отправился на машине по делам, с трудом вернулся обратно на работу. Сначала у меня онемела рука, затем стало тяжело дышать. А что было дальше — не помню", — поделился Денис.

Как рассказали на тюменской станции скорой помощи, в ее архиве до сих пор хранится электронная карта вызова. В ней отмечено, что звонок по поводу боли в сердце у 23-летнего мужчины поступил на пульт диспетчера скорой в 9.27 утра. До прибытия бригады фельдшер медпункта железнодорожного вокзала в течение пятнадцати минут оказывал первую помощь потерявшему сознание пациенту.

"Диагноз для такого молодого возраста был неутешительным — острый инфаркт миокарда. Чуть позже проблема стала намного серьезнее. Пациент впал в состояние клинической смерти. Началась долгая борьба за жизнь", — вспоминает Владимир Удалов.

Пытаясь выдернуть пациента у смерти, врач Удалов постоянно с ним говорил: "Я просил мужчину помочь мне его спасти. Реанимация длилась двадцать минут, мы сделали все, что от нас зависит. Проводили искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, дефибрилляцию. У нас был шанс. И мы его не упустили. В областную клиническую больницу №1 пациента доставили в стабильном тяжелом состоянии".

Денис Степанов пролежал в коме 21 день. Когда он пришел в сознание, то не мог говорить, не узнавал родственников, был прикован к постели.

"В больнице я провел два месяца, еще полгода восстанавливался в родительском доме. Память возвращалась постепенно. Я заново учился ходить, читать, писать", — вспоминает он.

За четырнадцать лет работы у врача Удалова была не одна успешная реанимация. Но, по его мнению, этот случай — уникальный. Пациент восстановился и вернулся к полноценной жизни после длительной реанимации и комы.