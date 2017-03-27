Замруководителя следственного управления проведет личный прием тюменцев

Личный прием жителей Тюмени проведет 29 марта заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов. Встреча пройдет с 10 до 11 часов в здании следственного отдела по Центральному административному округу (ул. Северная, 2/2).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тюменцы, желающие попасть на прием, должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Тем, кто представляет чьи-либо интересы, необходим соответствующий документ о законных полномочиях.

Кроме того, при себе нужно иметь заявление, в котором изложена суть вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения вопроса государственными органами – правоохранительными, судебными и органами местного самоуправления.

Записаться на прием можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию в разделе интернет-приемная.