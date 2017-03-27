Тюменцы узнают о работе департамента лесного хозяйства из инфографики

В департаменте лесного хозяйства Тюменской области будут готовить ответы на вопросы граждан в удобном и доступном формате инфографики. Они будут размещаться на сайте регионального правительства.

Глава департамента Владимир Артановский рассказал, что тем для создания инфографики довольно много. Например, будет сделана инфографика, содержащая инструкции для предпринимателей, желающих заняться бизнесом в лесной сфере, и инфографика, рассказывающая о видах лесопользования. Кроме того, в департаменте сделают инфографики, посвященные самому департаменту и его деятельности, деятельности общественного совета, федерального лесного надзора, пишет "Вcлух.ру".

"Это будут ответы в доступной графической форме, чтобы можно было все понять без знаний законов", - пояснил Владимир Артановский.