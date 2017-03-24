В Тюменской области начался месячник по борьбе с туберкулезом

Традиционный месячник "Здоровые легкие" пройдет в регионе с 24 марта по 23 апреля.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, пройти флюорографию в городских поликлиниках может любой гражданин России независимо от места проживания — по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. На время месячника можно будет обследоваться на туберкулез с помощью рентгена и проконсультироваться с фтизиатром в Областном противотуберкулезном диспансере (Курортная, 2А) по субботам с 9 до 13 часов.

Также получить консультацию фтизиатра диспансера можно будет по телефону горячей лини: (3452) 42-24-98 в будние дни с 9 до 17 часов и в виртуальном кабинете на сайте takzdorovo-to.ru.

По данным регионального департамента здравоохранения, в Тюменской области заболеваемость туберкулезом среди постоянно проживающего населения по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 2,8%. По данным на начало года, на учете по поводу активного туберкулеза состоят 2255 человек.

По замечанию специалистов, флюорография помогает выявить 63% людей, впервые заболевших активными формами туберкулеза. Она остается основным методом, который выявляет это заболевание на ранних стадиях развития. Врачи напоминают, что каждый человек должен обязательно пройти флюорографический осмотр один раз в год.

Напомним, что сегодня с 15 до 20 часов проверить свои легкие можно будет на парковке у "Гудвина". Там будет работать передвижной флюорограф.