Известные тюменцы напомнят нам пройти флюорографию

Тюмень присоединилась к общероссийскому фотопроекту "Засветись!", призывающему людей регулярно проходить флюорографическое обследование. Фотовыставка "Твое здоровье — в твоих руках" откроется 24 марта в 17 часов в ТРЦ "Гудвин".

"Это проект, который языком современного искусства рассказывает людям о проблеме туберкулеза. Первая выставка прошла в 2009 году в Москве. Звезды отечественного шоу-бизнеса, общественные деятели и спортсмены фотографировались со своими рентгенограммами в руках, чтобы показать всю значимость своевременной диагностики и профилактики заболевания. К ним присоединились и 20 известных жителей Тюменской области — бизнесмены, политики, общественные деятели и работники культуры, спортсмены и звезды теле- и радиоэфира. Все они ежегодно проходят флюорографическое обследование и призывают к этому жителей нашего региона", — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

На открытие фотовыставки придут и сами участники проекта, чтобы лично напомнить тюменцам о своевременной диагностике заболеваний легких. С 15 до 20 часов на парковке "Гудвина" будет работать передвижной флюорограф. Все, кто делал флюорографию больше года назад, смогут проверить свои легкие — с собой нужно взять паспорт и полис.