Малыша тюменских мангобеев назвали Томми

В тюменском зоопарке в феврале этого года у пары черных хохлатых мангобеев появился на свет детеныш, но имя ему смогли выбрать только сейчас, поскольку мать долго не отпускала малыша от себя, и не был известен его пол.

Оказалось, что у мангобеев Мэри и Джона родился мальчик, назвали его Томми, сообщает "Вслyх.рy".

Отметим, что этот вид обезьян приносит потомство раз в полтора года — по одному детенышу. Также в начале января в тюменском зоопарке у семьи яванских макак, ранее живших в одном из тюменских зоомагазинов, родился детеныш, которому дали имя Костя.