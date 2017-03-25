Малыша тюменских мангобеев назвали Томми

В тюменском зоопарке в феврале этого года у пары черных хохлатых мангобеев появился на свет детеныш, но имя ему смогли выбрать только сейчас, поскольку мать долго не отпускала малыша от себя, и не был известен его пол.
Оказалось, что у мангобеев Мэри и Джона родился мальчик, назвали его Томми, сообщает "Вслyх.рy".
Отметим, что этот вид обезьян приносит потомство раз в полтора года — по одному детенышу. Также в начале января в тюменском зоопарке у семьи яванских макак, ранее живших в одном из тюменских зоомагазинов, родился детеныш, которому дали имя Костя.
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