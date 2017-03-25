Тюменский завод начал выпускать средство против граффити

Разработчики тюменского завода "Битекс-Сибирь" создали универсальное защитное средство – антиграффити на парафиновой основе. С обработанных им поверхностей теплой водой легко смываются нанесенные краской надписи и рисунки, рассказали в пресс-службе губернатора.

По словам владельца завода Андрея Снисаренко накануне летнего сезона уже поступают заказы, новинка отлично зарекомендовала себя в испытаниях.

"Мы ставили перед собой задачу создать универсальное защитное средство и наши разработчики, считаю, с ней отлично справились. Основное назначения ясно из названия – антиграффити. Крометого, на наше защитное средство невозможно приклеить бумагу на любой клеевой основе, она не держится на поверхности. В-третьих, средство подходит для обработки памятников, чтобы защитить их от вредного воздействия и медленного разрушения", - пояснил он.

Специалисты завода "Битекс-Сибирь" сотрудничают как с зарубежными, так и с российскими учеными. Тестирование проходят в европейских лабораториях. На сегодня исследовательская группа завода разрабатывает новые защитные средства, краски, грунтовки в рамках инновационного проекта Сколково.