Тюменские предприятия работают над повышением производительности труда

Представители тюменских предприятий стали участниками стартового совещания директоров в рамках обсуждения нацпроекта "Повышение производительности труда". Площадкой для встречи стал "Ковровский механический завод" (Владимирская область), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель генерального директора тюменского завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова отметила, что в части повышения производительности труда ещё есть чему друг у друга поучиться.

"У каждого предприятия свои особенности, и по востребованности продукции на рынке, и по наличию или отсутствию крупных заказчиков, но в любом случае только уменьшение времени обработки, уменьшение брака, регламентация всех процессов позволят оставаться на плаву. В этом мы убедились на собственном примере", - сообщила она.

Залог успеха, по словам специалистов кроется в четкой организации самих производственных процессов. Чистота в цехе, опрятный внешний вид рабочих тоже играют свою роль. Выполнение данных условий может напрямую влиять на увеличение поставок за пределы Тюменской области.

"Благодаря такому подходу мы смогли существенно расширить географию поставок сэндвич-панелей. Сегодня предприятие поставляет их в Курганскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую и Свердловскую области, а также в Пермский край", - рассказала Екатерина Пуртова.