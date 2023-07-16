Профессиональный праздник отмечают тюменские металлурги

Тюменскому заводу "Электросталь Тюмени" в этом году исполняется десять лет, как на этом заводе были получены первая сталь и товарный прокат при проведении пусконаладочных работ.

Коллектив завода сегодня – это более 1 200 специалистов. Благодаря их труду тюменский завод зарекомендовал себя надежным поставщиком для предприятий машиностроения и строительной индустрии. В профессиональный праздник 79 заводчан получат награды, рассказали в пресс-службе завода, сообщает Тюменская область сегодня.

Начальник электросталеплавильного цеха предприятия Андрей Синицин приехал в Тюмень за год до этого события, в 2012 году. Он готовил основой цех и, как он говорит, сердце завода – сталеплавильную электропечь, к запуску, собирал коллектив.

– Первая бригада – это сталевары, разливщики и ремонтники, которые запускали сталеплавильные агрегаты в 2013 году – составляли ядро нашего коллектива, в основном все они работают и сегодня, – рассказал Андрей Синицин.