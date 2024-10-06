Продукция тюменского завода востребована на международных рынках

Тюменская делегация побывала на международной выставке и конференции "Нефть и газ" KIOGE 2024, которая прошла в казахстанском Алматы. Тюменскую область представил завод по производству нефтегазового оборудования "Кенера".

- В Казахстане мы уже не первый раз, - говорит генеральный директор завода "Кенера" Олег Федоровских. - Сегодня ситуация на рынке подталкивает нас к поиску потенциальных партнёров, приобретению необходимых материалов, логистике. Выезд на выставку организован с помощью тюменской Торгово-Промышленной палаты. За время форума провели многочисленные встречи, обзавелись новыми контактами, увидели интерес потенциальных заказчиков к поставкам буровых установок, систем верхнего привода. Также обсудили возможность создания сервисных центров на территории Казахстана и совместной промышленной кооперации.

Выставка "Нефть и газ" KIOGE в Казахстане проходит раз в два года и собирает представителей ведущих нефтегазовых компаний.

- Для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировых рынках необходимо заниматься продвижением своих услуг. В этом отношении пример завода "Кенера" показателен. Здесь активно занимаются импортозамещением. Если прежде на заводе, который раньше назывался "Бентек", в конечной продукции преобладали зарубежные компоненты, то сейчас российские - и по качеству они нисколько не уступают лучшим мировым аналогам. В этом мы смогли убедиться ещё во время промышленно-энергетического форуме TNF, когда на тюменское производство была организована экскурсия с участием руководителей Минпромторга и Минэнерго. А поиск потенциальных производственных партнеров в том числе за рубежом только усилит позиции тюменского предприятия, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.



По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.