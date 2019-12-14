Продукцией тюменского завода заинтересовались бизнесмены из Казахстана

Делегация из Казахстана посетила тюменский завод "Профмодуль". Встреча состоялась при содействии Центра поддержки экспорта, сообщили пресс-службе губернатора Тюменской области.
"У нас уже были с ознакомительным визитом представители этой страны. Кроме того, в составе делегации Тюменской области мы неоднократно принимали участие в выставках, которые проходили в Алматы и Нурсултане и видели, что наша продукция вызывает неподдельный интерес. Это, прежде всего, касается сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели). Также сейчас показали возможности современных станков, на которых изготавливаем оборудование для нефтегазовых компаний", - рассказала заместитель генерального директора завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова.
В следующем году тюменские предприятия планируют заключить около 30 договоров на поставку своей продукции. Сделать это будет легче благодаря открытым представительствам Тюменской области в Казахстане и Китае.
"Одна из наших задач на ближайшее будущее - это поддержание работы экспозиций, где зарубежные бизнесмены могут изучить продукцию тюменских предпринимателей, а также помочь им в проведении переговоров с потенциальными партнерами, куда включается мониторинг местных тендерных площадок, которые могли бы быть интересны предприятиям", - рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Сергей Полухин.
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