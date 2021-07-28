Тобольские молодожены отправились на поиски утраченных колец на мусоросортировочный завод

Молодожены из Тюменской области лишились обручальных колец: их по ошибке выбросили в мусорное ведро. Пытаясь вернуть пропажу пара обратилась к работникам мусоросортировочного завода, так как слышали много историй, когда вещи удавалось найти на конвейерной ленте МСЗ уже после их путешествия в кузове мусоровоза.

Курьезная, но при этом печальная, ситуация произошла в Тобольске. По словам специалистов предприятия, взволнованный молодой человек самостоятельно приехал на завод и обратился к оператору смены. Он пояснил, что накануне вместе с женой вынесли мусор, куда случайно попали кольца. Обнаружив пропажу пара вернулась к контейнерам. К их сожалению площадку уже очистили – отходы собрала и вывезла спецтехника. Зная, что ТКО из Тобольска отправляются на завод, молодой супруг решил попытать удачу и отправился туда самостоятельно.

Ситуация не рядовая и искренние переживания мужчины невозможно было встретить без сочувствия. Молодому человеку провели экскурсию по предприятию и показали зону разгрузки спецтехники, рассказали о том, как проходит процесс сортировки. Работники МСЗ, которые обрабатывали нужную партию отходов, постарались с пониманием отнестись к проблеме молодой пары, обращали внимание на подходящие по описанию предметы, но в потоке коммунальных отходов такую мелочь, как бумажный свёрток, найти практически невозможно.

"К сожалению, подобные ситуации иногда случаются – жители региона и даже предприятия случайно выбрасывают в контейнеры ценные для них вещи и документы. Но все находки на мусоросортировочных заводах – дело случая, увидеть что-то конкретное на конвейере специально почти невозможно. Поэтому мы просим жителей Тюменской области с вниманием относиться к тому, что они отправляют в ведро", – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.