Антон Силуанов оценил работу по повышению производительности труда на заводе "Сибнефтемаш"

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов оценил ход программы Тюменской области по повышению производительности труда. 19 апреля в рамках делового визита в Тюмень глава Минфина посетил завод "Сибнефтемаш", где реализуется данная программа. В состав делегации вошел также губернатор Тюменской области Александр Моор.

Управляющий директор предприятия Виктор Осипов сообщил, что в ходе реализации региональной программы на "Сибнефтемаше" удалось более чем на 12% повысить производительность труда.

Завод производит широкий спектр продукции для нефтегазового комплекса, в том числе стационарные и мобильные склады цемента, оборудование для капитального ремонта скважин и гидроразрыва пласта, пакерно-якорное оборудование, емкости и резервуары. Программа повышения производительности труда реализована на участке по производству пакеров - уплотнительных устройств для герметизации скважин, которые востребованы сейчас на рынке.

"Наш завод стал участником региональной программы повышения производительности труда в середине 2018 года, одним из первых в регионе. Основная задача - увеличить этот показатель на 30% за три года. Благодаря участию в программе и помощи, которую мы получаем от Федерального центра компетенций, в 2018 году мы сумели не только поднять производительность труда, но и нарастить объем реализованной продукции на 21%. На заводе создано 60 новых рабочих мест", - сообщил руководитель предприятия. Выросла и зарплата рабочих.

Антон Силуанов прокомментировал, что даже наведение элементарного порядка на производстве и усовершенствование внутризаводской логистики способствует существенному увеличению производительности труда.

По словам Виктора Осипова, благодаря росту производительности труда удается снизить себестоимость продукции, а значит, и повысить конкурентоспособность предприятия на рынке. В дальнейшем мероприятия по реорганизации производственных процессов коснутся производства ёмкостного оборудования, пишет ИА "Тюменская линия".

Как сообщил Александр Моор, в 2018 году в региональную программу Тюменской области по повышению производительности труда вступило 30 предприятий, среди них 11 пилотных предприятий - участников федерального уровня. Всего в рамках государственной программы до 2025 года планируется вовлечь не менее 240 предприятий региона, в том числе не менее 97, отвечающих критериям национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Мы будем всячески поощрять такие предприятия и регионы, для этого есть система грантов", - заявил Антон Силуанов.