Тюменский "Поревит" открыл свой завод в Екатеринбурге

При поддержке Сбера в Екатеринбурге открылся новый завод по производству тротуарной плитки "Поревит". Для реализации проекта Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило холдингу "Партнер" кредитную линию в размере 957 миллионов рублей, что составляет 77% от стоимости инвестиционного проекта.



Завод "Поревит" оснащен современным оборудованием и способен производить до 900 тысяч квадратных метров тротуарной плитки в год. На предприятии создано 80 рабочих мест. Продукция завода соответствует высоким стандартам качества и предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Контроль качества изготавливаемой продукции осуществляется с применением искусственного интеллекта. Он анализирует данные о производственных процессах и определяет отклонения от установленных стандартов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Благодаря поддержке Сбера уже запущены два завода "Поревит": первый в Ялуторовске, второй — в Екатеринбурге. Между банком и холдингом "Партнер" заключено соглашение о намерении построить ещё 11 аналогичных предприятий в различных регионах страны. Открытие каждого нового завода означает не только увеличение производственных мощностей, но и создание дополнительных рабочих мест, расширение ассортимента продукции и выход на новые рынки. Завод "Поревит" станет ключевым элементом в цепи поставок строительных материалов как в Свердловской области, так и за её пределами. Мы гордимся тем, что принимаем участие в таком важном событии, и убеждены, что холдинг "Партнер" имеет все шансы стать ведущим производителем тротуарной плитки в России.

Гендиректор холдинга "Партнер" Геннадий Разницын отметил, что производство вибропрессованных элементов благоустройства запущено также при поддержке правительства Свердловской области, руководства ОЭЗ Титановая долина. "Компания "Поревит" уже более 15 лет выпускает качественный продукт для своих клиентов на территории УрФО и соседних регионов. Это девелоперы, муниципалитеты и частные клиенты, которые ценят красоту и комфорт благоустройства и качественного мощения", - сообщил Разницын.