Качество – основа производства молочной продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Всемирный день качества в этом году отмечают 14 ноября. В условиях современного рынка, где потребительские предпочтения играют ключевую роль, вопросы качества становятся приоритетными для всех процессов на продовольственных предприятиях.

Особое внимание этому уделяют ответственные производители молочной продукции, ведь для таких предприятий качество – залог здоровья и благополучия потребителей. Важность соблюдения высоких стандартов качества и безопасности в производстве молочной продукции отметили в компании "Золотые луга".

"Мы понимаем, что это не просто товар, а основа здоровья и безопасности. Молочная продукция очень распространена в рационе каждого человека, многие употребляют "молочку" ежедневно и всей семьей. Поэтому мы уделяем особое внимание каждому этапу производственного процесса. Все используемое сырье проходит строгий контроль, чтобы гарантировать его соответствие высочайшим стандартам. Наши производственные линии полностью автоматизированы и закрыты, что исключает возможность попадания инородных предметов и веществ в конечный продукт", - отметила директор по качеству молочного комбината "Ситниковский" (филиала АО "Золотые луга") Алёна Пинигина.

На молочном комбинате осуществляется гигиена производства, используется ультрасовременное, многофункциональное оборудование с расширенными возможностями, а также специальное оборудование для очистки молока-сырья от посторонней микрофлоры. На всех этапах технологического процесса, согласно программе производственного контроля, сотрудники лаборатории отслеживают физико-химические и микробиологические показатели.

Готовый продукт направляется по трубкам на фасовку через панель розлива. Каждый — через свой путь, поэтому молоко никогда не смешается с кефиром или сливками. Контроль температурного режима осуществляется на всех этапах – от производства до доставки в торговые точки. Такой подход позволяет сохранять свежесть и качество продукции. На предприятии также тщательно подбирают упаковку для каждого вида товара, учитывая требования к сохранению его свойств. Кроме того, упаковка проходит многоэтапную автоматическую мойку, что также гарантирует безопасность и сохранение качества продукта в рамках сроков годности (при дальнейшем правильном хранении).

"Постоянное стремление к совершенству и добросовестное отношение к делу помогают нам завоевать доверие покупателей и формировать хорошую репутацию. Однако мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Важно постоянно подтверждать нашу приверженность высоким стандартам и демонстрировать уважение к потребителю. Для нас этот праздник – не просто повод для поздравлений, а напоминание о том, что качество – это основа нашего существования", - комментирует генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Чтобы подтвердить высокое качество выпускаемой продукции, предприятие ежегодно принимает участие в крупных конкурсах и фестивалях. На протяжении нескольких лет компания "Золотые луга" завоевывает высокие награды международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества", который проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, а также становится лауреатом конкурсов лучших товаров и услуг Тюменской области, Урала и России.