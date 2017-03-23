В Тюменской области стартовала досрочная сдача ЕГЭ

Экзамен в этом году напишут почти 300 выпускников прошлых лет. Период досрочной сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля. С 29 мая до 1 июля пройдет основной период.

Содержательных изменений в экзамене в этом году нет, кроме отказа от тестовой части еще в трех предметах: химии, биологии и физике. Наиболее популярными предметами в Тюменской области оказались профильная математика, физика и русский язык. Также тюменцы пожелали сдать обществознание, биологию, литературу, историю, химию, английский, географию и информатику.

Для обеспечения информационной безопасности и снижения рисков по доставке экзаменационных материалов будут использоваться технологии печати и сканирование контрольных измерительных материалов в ППЭ прямо в аудиториях. На досрочном этапе эти технологии будут применяться во всех пунктах проведения экзаменов. В аудиториях будет вестись онлайн-видеонаблюдение, сообщили в областном департаменте образования и науки.