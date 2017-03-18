Около 280 тюменских выпускников прошлых лет готовятся сдать ЕГЭ досрочно

В досрочной сдаче экзаменов ЕГЭ в том году примут участие около 280 выпускников школ Тюменской области прошлых лет. Экзамены пройдут с 23 марта по 14 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора.

Для организации досрочной сдачи в регионе будет задействовано два пункта проведения экзаменов. Самыми популярными предметами среди "досрочников" стали профильная математика, физика и русский язык – набор, необходимый для поступления на востребованные в регионе инженерные специальности. Есть также желающие сдать обществознание, биологию, литературу, историю, химию, английский, географию и информатику.

Среди жителей городов больше всего заявок на участие подано в Тюмени. Большое число выбранных для ЕГЭ предметов в Тюменском и Нижнетавдинском районах.

Напомним, что в регионе работает горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9 телефон: 8(3452)56-93-49. С 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17:00 участники экзаменов и их родители могут оперативно получать разъяснения по всем возникающим вопросам.