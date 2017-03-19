Тюменцы подведут итоги сезона катаний на коньках

На портале "Я решаю!" запустили новый опрос "Готовимся к будущей зиме!". Тюменцам предлагают оценить ледовые площадки и корты, которые функционировали зимой в парках, скверах, на набережной.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, участники опроса могут подвести итоги зимнего спортивного сезона, выбрать лучшие площадки, высказать свои замечания. На основе ответов будут формироваться требования к каткам, которые откроют будущей зимой.

Напомним, за каждый опрос начисляют баллы, которые затем можно обменять на ряд услуг, например, получить билеты на спектакли, концерты, экскурсии.