Спасатели призывают тюменских рыбаков не рисковать

15:35 13 марта 2017
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С наступлением весны на водохранилищах Уральского федерального округа толщина льда и его структура быстро меняются, поэтому выходить на подледную рыбалку становится все опаснее. Сибирский региональный центр МЧС сообщает, что до середины апреля вероятность отрыва льдин будет высокой.

Невзирая на призывы к благоразумию, рыбаки продолжают рисковать здоровьем и жизнью ради любимого хобби. Не так давно операции по спасению  двух десятков рыбаков с отколовшихся льдин проходили на водохранилищах в Свердловской и Сахалинской областях. Чтобы подобное не случилось впредь, надзорные ведомства в предупредительной работе намерены использовать меры административного воздействия.

Теги: лед , рыбалка , ЧС , МЧС
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