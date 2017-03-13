Спасатели призывают тюменских рыбаков не рисковать

С наступлением весны на водохранилищах Уральского федерального округа толщина льда и его структура быстро меняются, поэтому выходить на подледную рыбалку становится все опаснее. Сибирский региональный центр МЧС сообщает, что до середины апреля вероятность отрыва льдин будет высокой.

Невзирая на призывы к благоразумию, рыбаки продолжают рисковать здоровьем и жизнью ради любимого хобби. Не так давно операции по спасению двух десятков рыбаков с отколовшихся льдин проходили на водохранилищах в Свердловской и Сахалинской областях. Чтобы подобное не случилось впредь, надзорные ведомства в предупредительной работе намерены использовать меры административного воздействия.