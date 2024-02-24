О хитростях зимней рыбалки рассказал специалист

Секрет подледной ловли рыбы заключается в правильной лунке. Чтобы часами не бурить лед ручным буром, опытные рыбаки включают смекалку и изготавливают инструмент собственноручно. Так поступает и тюменец Анатолий Доценко, который обожает проводить время на льду реки Тавда, в охоте на щуку, окуня, чебака и подъязка.
По словам опытного рыбака, в создании мощного бура нет ничего сложного. Соединив мощный шуруповерт и шнек, горожанин получил удобное приспособление, которое значительно упрощает проделывание лунок.
– Самое главное – выбрать мощность шуруповерта, не менее 90 Нм. На этом экономить не стоит, – говорит Доценко.
Достоинства работы с таким приспособлением особенно заметны при проделывании десятков лунок за один выход на лед, - сообщает Мегатюмень.
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