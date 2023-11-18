Об особенностях зимней рыбалки рассказал эксперт

В ноябре рыба становится более агрессивной и активной в поиске пищи. Старается набрать побольше жировых запасов, чтобы выжить зимой - попадается на крючок. Заядлые рыбаки всегда с предвкушением ждут этой поры.

- При выборе места для рыбалки учитывайте, чтобы в водоеме было меньше растительности, - советует бывалый рыбак Николай Завьялов. - В нем лучше видно рыбу.

Осенняя рыба любит глубокие, но более теплые участки водоема, где вода не так быстро остывает. Это могут быть места с подводными источниками тепла или заросли лилий. Осенью пользуйтесь прикормкой с добавлением ароматизаторов, чтобы привлечь рыбу. Добавляйте пищевые добавки, которые увеличивают ее аппетит, но не перекармливайте.

Осень - время сезонной рыбалки на окуня. Его можно ловить с помощью небольших искусственных приманок - мормышки, блесны или воблеры. Если рыба не предназначена для употребления – верните ее в воду. Это поможет сохранить рыбный ресурс и популяцию рыбы для будущих поколений, сообщает АиФ-Тюмень.