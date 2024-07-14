Стали известны рыбные места в Тюменской области

12:26 14 июля 2024
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14 июля в этом году в России празднуют День рыбака. В Тюмени много тех, кто имеет такое хобби – посидеть и поудить рыбу. А где лучше всего клюет, рассказал местный житель Алексей Сапетов.

– В Тоболе ловлю щуку и окуня – там их очень много. Если поближе – то, конечно, выручают Тура и озеро Андреевское, – говорит рыболов.

По словам Алексея, на Туре можно рыбачить и зимой, так как на реке есть незамерзаемые участки, сообщает Мегатюмень.

Теги: рыбалка
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