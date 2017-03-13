Тюменская филармония приглашает на ярмарку абонементов

Традиционная весенняя ярмарка абонементов пройдет в Тюменской филармонии 7, 8 и 9 апреля. В эти дни некоторые абонементы предстоящего сезона можно будет приобрести со скидкой более 25%.

Новый сезон включил около сотни интереснейших концертов и получил название "Заповедник музыкальных традиций". В Тюмени прозвучат признанные шедевры симфонической и хоровой музыки и грандиозные премьеры.

В исполнении коллектива "Виртуозы Москвы" тюменцы услышат произведения Петра Чайковского. Известный артист Константин Хабенский вместе с оркестром "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета представят музыкальный спектакль "Не покидай свою планету". Закроет этот абонемент выступление прославленного Мюнхенского камерного оркестра.

Тюменский филармонический оркестр выступит совместно с выдающимися музыкантами современности: пианистами Вячеславом Грязновым, Андреем Гугниным, скрипачами Никитой Брисоглебским, Сюзанной Хенкель и Йон Сойонг.

Для детей и их родителей филармония приготовила серию концертов "Сказки с окестром". В исполнении артиста Тюменского драмтеатра зрители услышат "Сказку о царе Салтане", а историю про ""Аленький цветочек" прочтет артист "Ангажемента" Леонид Окунев.

Премьерой для юных слушателей станет серия концертов с участием Тюменского филармонического оркестра и мастера песочной анимации.

В новом сезоне на сцену вернется балет. Удивит своим колоритом и абонемент, посвященный опере – областной центр вновь посетят оперные дивы Вероника Джиоева и Юлия Маточкина, а также Дмитрий Корчак. Новые имена и чарующие голоса порадуют любителей абонемента, посвященного исполнителям романсов.

Состоятся три концерта с участием джазовых виртуозов, настоящих экспериментаторов. Так, в октябре, гениальный пианист Даниил Крамер выступит на одной сцене с одной из самых ярких современных джазовых вокалисток Америки жгучей Ритой Эдмонд.

Настоящим подарком для слушателей станет абонемент полюбившегося коллектива Per aspera ad astra, музыканты которого умеют не только покорить публику удивительными программами, но и создать в зале атмосферу праздника.

Танцевальные коллективы, новые оригинальные концерты органной музыки, долгожданные встречи с музыковедом Надеждой Коваленко в рамках авторского цикла – сезон 2017/2018 обещает стать одним из лучших в Тюменской филармонии, сообщает концертно-театральное объединение региона.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.