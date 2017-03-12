Сдача ЕГЭ для тюменцев пройдет в три этапа

Кампания ЕГЭ в Тюменской области будет традиционно состоять из трех этапов. Первый этап – досрочный – начнется уже с 23 марта и продлится до 14 апреля. За это время экзамены сдадут почти 300 тюменцев – выпускников прошлых лет.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, первыми экзаменами в досрочный период станут география и информатика. Затем "досрочники" сдадут русский язык, историю, химию, математику, иностранные языки. В числе последних – обществознание и литература.

Основной период ЕГЭ пройдет с 29 мая по 1 июля. Также предусмотрен еще дополнительный период, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Задать вопросы об экзаменационных процедурах, оформлении ответов, организационных требованиях можно по телефону горячей линии Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19. Звонить можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Кроме того, ответы на наиболее популярные вопросы можно найти и на официальном портале ЕГЭ в разделе "Вопрос-ответ".