Выпускники ТюмГУ пойдут на экскурсии в крупные компании и офисы

Недели карьеры пройдут в Тюменском госуниверситете. Ключевым элементом концепции данного проекта является знакомство потенциальных работодателей с перспективными студентами и молодыми специалистами.

На ознакомительных экскурсиях студенты и выпускники вуза узнают об особенностях рабочего и делового процесса внутри компании, секретах карьерных успехов молодых сотрудников, ознакомятся с вакансиями и возможностями пройти практику или стажировку. Помимо экскурсий, предусмотрены лекции, презентации, мастер-классы, экспресс-собеседования и многое другое, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Недели карьеры будут проходить в Тюмени с 3 апреля по 20 мая. О готовности открыть двери для студентов заявили уже более двадцати работодателей: авиакомпания "ЮТэйр", нефтесервисная компания Schlumberger, "НОВАТЭК НТЦ", "Запсибкомбанк", ГМС "Нефтемаш", прокуратура Тюменской области, ГТРК "Регион-Тюмень", Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" и другие. Организатором мероприятия является Центр карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ.