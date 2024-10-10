"Работа России" через стажировку помогает молодым найти себе работу

Для многих выпускников вузов и колледжей поиск первой работы может быть непростым. Именно для таких молодых людей в регионе действует эффективная программа поддержки – стажировка, которую организует Кадровый центр "Работа России".

Программа работает с 2012 года и помогла многим молодым специалистам успешно стартовать в своей карьере. С начала 2024 года 94 человека прошли стажировку и нашли работу благодаря содействию службы занятости населения.

Марина, выпускница педагогического университета, искала работу по специальности "учитель иностранного языка" в Сорокинском районе. Она обратилась в районное отделение Кадрового центра "Работа России", где специалисты провели с ней консультацию и предложили пройти стажировку в средней школе №3.

Любовь Щуракова, директор школы, отмечает, что ученики с удовольствием посещают уроки у молодого специалиста, а предмет, который преподает Марина, становится любимым для многих. Она активно общается с опытными педагогами, что способствует успешной адаптации в новой профессии.

Программа стажировки доступна для выпускников высших и средних учебных заведений, граждан, находящихся в поиске работы, и студентов с ходатайством от учебного заведения. Продолжительность стажировки не превышает 3 месяцев, и участие в ней засчитывается в общий страховой стаж. Стажерам выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в любое отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области или в департамент труда и занятости населения Тюменской области по телефону: +7 (3452) 42-62-48.

Отметим, что для студентов в банке вакансий есть более 4 тыс. вариантов работы. Средний уровень заработной платы по вакансиям составляет более 30 тыс. рублей.