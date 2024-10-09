В стоматологической поликлинике Ишима рады молодому пополнению

Выпускники Тюменского медуниверситета, завершившие обучение по целевым договорам, возвращаются к работе в стоматологической поликлинике областной больницы №4 (Ишим).

Ксения Ломтева — терапевт, обслуживает взрослое население. Опытные коллеги всегда готовы помочь ей в сложных ситуациях, отмечая при этом хорошую теоретическую подготовку и стремление к развитию. "Ксения Юрьевна работает и в кабинете неотложной помощи, — рассказывает Людмила Маурина, заведующий отделением врач-стоматолог-терапевт. — Именно там врач учится принимать решения и оказывать помощь при самых различных состояниях от жалоб на шероховатость пломбы до сильных отеков".

Кроме того, Ксения проводит профосмотры работающего населения. После напряженной ежедневной работы она старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе, любит длительные пешие прогулки, а в непогоду ей на помощь приходит домашний эллиптический тренажер.

Помимо Ксении, в Ишим вернулась врачом-стоматологом детского отделения Дарья Ишанова. Она представитель медицинской династии, ее родители — медработники с многолетним стажем. Она знает о важности здорового образа жизни не только из учебников, но и на собственном опыте, ведь она активно занимается плаванием и имеет третий взрослый разряд.

В следующем году в стоматологическую поликлинику придут еще два молодых специалиста, которые также завершают целевое обучение. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - одна из задач национального проекта "Здравоохранение".